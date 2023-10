Gruselpartys und Kostümwettbewerbe Wo im Rhein-Kreis Halloween gefeiert wird

Alpenpark Neuss Zur schaurig-schönen Halloweenparty am „Neusser Gletscher“ lädt der Alpenpark ein: Seine Räume will er dafür in ein wahrhaftes Gruselkabinett verwandeln. Ab 21 Uhr geht's los und der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und – bei Verfügbarkeit – 18 Euro an der Abendkasse.