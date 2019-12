„Schlachtplan“ für Kommunalwahl 2020 : Die Grünen setzen auf Frauenpower

Neuss 13 von den insgesamt 24 Kandidaten für die Reserveliste sind Frauen.

(NGZ) Die Neusser Grünen haben ihre Reserveliste zur Kommunalwahl im kommenden Jahr zu Ende gewählt. Die Spitzenkandidaten stehen nun also fest. Was auch feststeht: Es kandidieren mehr Frauen als Männer. Mit reichlich „Frauenpower“ wollen sie sich nun auf den Wahlkampf vorbereiten. Bei ihrer letzten Mitgliederversammlung stellte die Partei insgesamt 24 Kandidaten auf. 13 von ihnen sind Frauen. Die ersten sechs Plätze der Reserveliste belegen Susanne Benary, Michael Klinkicht, Inge Arndt, Dieter Zander, Jenny Olpen und Manfred Haag. Auch die 29 Wahlkreise konnten mit insgesamt 15 Kandidatinnen besetzt werden.

Darauf aufbauend gab es in der jüngsten Mitgliederversammlung bereits erste Planungen für den Weltfrauentag am Sonntag, 8. März 2020. Hierzu soll es dieses Mal „eine besondere Aktion“ geben. Mehr wird noch nicht verraten. Aber auch an vielen weiteren Aktionen sowie am Wahlprogramm und am Kampagnen-Slogan zur Kommunalwahl werde nun auf Hochtouren gearbeitet. Denn der Vorstand will zur nächsten Mitgliederversammlung im Februar ihren Mitgliedern einen „Schlachtplan“ zum Wahlkampf vorlegen, der dann diskutiert und beschlossen werden soll.