Tag des Ehrenamts in Neuss Die Grünen Damen im Johanna-Etienne-Krankenhaus

Sie erinnert sich zum Beispiel an einen jungen Mann, den sie besuchte, als sie wieder einmal von Zimmer zu Zimmer ging. „Der Patient weinte, als ich an seine Tür klopfte. Er erzählte mir, dass er zum ersten Mal Vater wird. Auf meinen Einwand, dass das doch ein großes Glück sei, antwortete er, dass er Alkoholiker sei. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten“, berichtet Dienstbier. Nach dem Gespräch konnte der werdende Vater wieder lachen und war so dankbar, dass er seine Grüne Dame fragte, ob er sie einmal drücken dürfe. Wegen seiner Alkoholsucht war er zu diesem Zeitpunkt bereits in Behandlung. Auch die Neusserin fühlte sich nach der Begegnung gut: „Ich wusste, ich habe etwas Gutes getan“. Mit Josefine Dienstbier gehen vier weitere Frauen aus dem Dienst.