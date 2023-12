Neusser Blaulicht-Rückblick 2023 Von Wundern und Groß-Evakuierungen

Für die Feuerwehr standen spektakuläre Einsätze auch am Derendorfweg und am Berghäuschensweg an. Bei ersterem Ende Juli müssen die Kräfte mit einem großen Schaumangriff einen Lkw auf dem TÜV-Gelände löschen. Die Zugmaschine eines Sattelzuges brannte zuvor in voller Ausdehnung. Gleiches gilt am 7. Juli für eine Wohnung am Berghäuschenweg, die aufwendig gelöscht werden muss. Die Bewohner der Wohung müssen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits kurz nachdem der Einsatz beendet ist, kursiert die Vermutung in der Anwohnerschaft – wenig später ist es dann Gewissheit: E-Bike-Akkus waren ursächlich für den Brand.