Auch Robert Habeck ist nominiert Die „Goldenen Blogger“ kommen nach Neuss

„Wir reden ganz viel über Hass im Netz. Doch diese Liste zeigt, wie bunt, divers, spannend, aber auch und unterhaltsam das ist, was Menschen mit digitaler Technologie in Deutschland auf die Beine stellen“, sagt Franziska Bluhm, Mitgründerin der „Goldenen Blogger“. So sind Michaela Bayer und Sara Loy nominiert, die auf Instagram Einblicke in die Palliativ-Pflege geben, das Geschichtsblog „Ankerpunkte“ spekuliert über bedeutende Momente der Historie und der Podcast „Röststoff“ will eine neue Generation für gutes Essen begeistern. Einen Sonderpreis gibt es für die Rechercheeinheit Correctiv aus Anlass ihrer Rechtsradikalen-Recherche.