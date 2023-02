Obdachlosenhilfe in Neuss „Liebe für alle, Hass für keinen“

Es regnet, die Temperaturen gehen gen Null. Für die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat ist es selbstverständlich, auch an diesem Abend mit ihrem Essenswagen auszufahren – gerade an diesem. Ihr Ziel: Bedürftigen in der kalten Jahreszeit warme Speisen und dicke Kleidung liefern – jeden Tag. „Eine Mammutaufgabe“, sagt Zaheer Ahmad, Vorsitzender der Gemeinde in Neuss.