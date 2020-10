Clemens-Sels-Museum in Neuss : Die Geschichte hinter der archäologischen Sammlung

Vor 175 Jahren gründete der Neusser Mediziner Hermann Jäger das „Museum für Alterthümer der Umgebung". Später sollte daraus das Clemens-Sels-Museum werden. Dass hinter den Anfängen eine spannende Geschichte liegt, verrät der Kurator Carl Pause.

Ein Schwert, das im Clemens-Sels-Museum ausgestellt ist, erzählt von einer Zeit, in der Karl der Kühne Neuss belagert hat. Damals lieferten sich verschiedene Truppen erbitterte Kämpfe – jenes Schwert wurde 1836 bei Grabungsarbeiten auf einem ehemaligen Schlachtfeld gefunden. „Man kann davon ausgehen, dass das Schwert nicht von einem deutschen Soldaten stammt“, erzählt Carl Pause, Kurator für Archäologie und Stadtgeschichte im Clemens-Sels-Museum. „Der Griff erinnert vielmehr an italienische Waffen.“

Es sind Details wie diese, die im Clemens-Sels-Museum interessante Einblicke in die Historie ermöglichen. Die archäologische Sammlung feiert in diesem Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum. Ein Anlass, den Pause nutzt, um an ihre eigene spannende Geschichte zu erinnern. Denn ihre Entstehung ist unter anderem dem Neusser Arzt Hermann Jäger zu verdanken.

Aus dem „Museum für Alterthümer der Umgegend" ging später das Clemens-Sels-Museum hervor. Das erste Inventarbuch enthält nicht nur römische Funde, es listet auch Waffen aus der burgundischen Belagerung auf. Sie sind im Obertor ausgestellt. Dass Neuss auch schon vor den Römern besiedelt war, zeigen weitere archäologische Funde, die im Museum ausgestellt sind.

Angefangen hat es mit einem Besuch des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., der 1839 in der Quirinusstadt war. Er ermunterte die Neusser, ihre römische Geschichte zu erforschen. Noch im selben Jahr trommelte der Neusser Physikus und Regimentsarzt Hermann Jäger gleichgesinnten Bürger zusammen und gründete die „Gesellschaft zur Veranstaltung von Nachgrabungen auf gemeinschaftliche Kosten.“ Mit einem jährlichen Mitgliedsbetrag in Höhe von zwei Talern wollten sie die Ausgrabungen finanzieren. Und tatsächlich begannen sie nur wenige Zeit später, die ersten römischen Gräber an der Kölner Straße freizulegen: „Die Ausgrabungen waren nicht so wie man es heute kennt“, erzählt Pause. „Damals hat man mit einem Spaten so tief gegraben, bis man auf Keramik gestoßen ist. Es wurde nicht alles so minutiös dokumentiert, wie es heute der Fall ist“, erklärt Pause. In den Gräbern fanden die Männer neben Münzen auch Ess- und Trinkgeschirr oder Ölflaschen. „In der Archäologie ist es eine spannende Diskussion, warum diese Beigaben gemacht wurde“, erzählt Pause. Eine Theorie besagt, dass die Speisen den Toten auf die Reise ins Jenseits begleiten sollten. Andere gehen davon aus, dass es zum Bestattungsritual gehört, dass am Grab des Toten zusammen gegessen und getrunken wurde.

Zurück zu Jäger und seinen Mitstreitern: Es sei ein Schriftwechsel bekannt, der mit dem preußischen König geführt wurde. Darin stand auch die Forderung, dass die schönsten Funde nach Berlin geschickt werden sollten. „Leider ist nicht bekannt, welche Stücke nicht in Neuss geblieben sind“, sagt Pause.

1844 unterstützte der König die Ausgrabungen mit einer jährlichen Zahlung von 100 Talern. Dabei forderte er, dass die Bodenfunde zusammen mit der bereits vorhandenen Altertumssammlung in einem Museum gezeigt werden. Bis zur Umsetzung sollte ein Jahr vergehen. 1845 wurde in einem Raum des Kollegiums, dem Vorgänger des Quirinus-Gymnasiums, das „Museum für Alterthümer der Umgegend eröffnet“. Es war nicht nur das erste Museum in Neuss, sondern auch das zweitälteste archäologische Museum des Rheinlandes – älter ist nur das 1820 gegründete Antiquitäten-Museum in Bonn. Zu sehen gab es neben den römischen Münzen, Gefäße, Bronzen, auch Waffen, die noch aus der Zeit der burgundischen Belagerung stammen.

All das listete der Arzt in einem Inventarbuch auf: „571 Einträge hat es insgesamt“, erzählt Pause. Doch sei der Bestand nicht mehr vollständig. Das habe mehrere Gründe. Zunächst wäre da der Umzug ins Rathaus zu nennen. Dort sei die Sammlung nicht immer so streng bewacht worden. Später wurden die Exponate im Obertor ausgestellt. Dort zerstörte ein Brand weitere Teile der Sammlung und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es weitere Verluste zu beklagen. „Es ist also ein kleines Wunder, dass wir noch so viele erhaltene Objekte haben“, sagt Pause. „Sie sind wichtige kulturhistorische Zeugnisse.“ So seien etwa die Funde des mittelalterlichen Schlachtfeldes etwas Besonderes: „Es ist Jäger zu verdanken, dass diese Stücke in die Sammlung gekommen sind und behalten worden.“