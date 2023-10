Veranstaltung in Neuss Irischer Stepptanz in der Stadthalle

Irland vor 250 Jahren: Es war eine Zeit, in der Tanzlehrer, sogenannte Dance Masters, durch die Lande zogen. Sie besuchten Dörfer und Kleinstädte und brachten den Bewohnern das Tanzen bei. In der Show „Dance Masters! Best Of Irish Dance“ bringen zwölf irische Stepptänzer die Geschichte des „Irish Danace“ am Sonntag, 3. Dezember, auf die Bühne der Neusser Stadthalle. Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet die Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate, welche den Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen – angefangen mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer, über den internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d‘Eurovision 1994 bis zur heutigen Zeit. In Kooperation mit GFD Promotions holt Reset Production dieirische Stepptänzer auf die Bühne. Unterstützt werden die Tänzer von live gespielter und gesungener Musik. Die irische Band verbindet Gitarren-Rhythmen und Geigen-Klänge mit traditionellen Pipes und original irischen Vocals. Die Szenerie wird untermalt mit Bildern von der grünen Insel, ausgestrahlt auf einer großen Video-Leinwand. Die Ticketpreise variieren je nach Platzkategorie zwischen 45,90 Euro und 72,90 Euro. Ermäßigungen von 10 Euro erhalten Kinder von 7 bis 12 Jahren. Gruppen ab zehn Personen erhalten eine Ermäßigung von 5 Euro und freier Eintritt gilt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis. Tickets unter: http://www.bestofirishdance.de/.