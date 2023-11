Evangelische Kirche Gladbach-Neuss Die evangelische Kirche will sich weiter öffnen

Bei der Synode ging es zum einen darum, wie Jugendliche und junge Erwachsene besser in die Arbeit in den kirchlichen Gremien einbezogen werden können. Da will der Kirchenkreis möglichst bald praktikable Lösungen finden. Zum anderen ging es – in Vorbereitung zur nächsten Landessynode – um Fragen, was sich in der kirchlichen Praxis ändert. Durch die geplanten Neuerungen des sogenannten Lebensordnungsgesetzes sollen etwa kirchliche Hochzeiten bald auch außerhalb von Kirchengebäuden möglich sein, genauso wie auch Taufen – etwa am Rheinufer oder in einem Park. Trauungen sollen überall dort stattfinden können, wo die Öffentlichkeit Zugang hat.