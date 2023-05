Verkehr in Neuss Die Erprather Straße wird gesperrt

Im Zuge des Umbaus der Kreuzung Erprather Straße/Aurinstraße zu einem Kreisverkehr erhält die Erprather Straße zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Ortseingang von Weckhoven eine neue Fahrbahndecke. Dabei werden auch die Übergänge der Straße zur Brücke über die Erft erneuert. Das teilte die Stadt mit. Für die Arbeiten sind Vollsperrungen notwendig. Um die Beeinträchtigungen des Berufs- und Schulverkehrs so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten an drei Wochenenden statt, und zwar am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Mai, sowie Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai. Rad- und Fußverkehr können die Erprather Straße weiterhin passieren. Von der Sperrung sind die Buslinien 844, 854 und SB53 betroffen, die Weckhoven in diesen Zeiten nicht anfahren können. Die Linie 844 wird die Endhaltstelle „Hoisten Schleife“ anfahren, eine Shuttlebus wird Weckhoven über die Haltestellen „Bernhard-Letterhaus-Straße“, „Erich-Hoeppner-Straße“, „Bernhard-Lichtenberg-Straße“, die auf der Straße „Am Palmstrauch“ eingerichtete Bedarfshaltestelle „Einkaufszentrum“ sowie „Hülchrather Straße“ und „Willi-Graf-Straße“ anfahren. Für die Buslinie 854 endet die Fahrt an der Haltestelle „Schlagbaum“ in Reuschenberg, es werden in beide Fahrtrichtungen die Haltestellen „Nierenhofstraße“, „Erasmus-Straße“, „Aurinstraße“ und „Schlagbaum“ angefahren. Die Linie SB53 fährt die Haltestelle „Hochstadenstraße“ über die B477 an.