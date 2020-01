Die Neusser Kolumne - Hermann merkt an : Die Brücke auf dem Flaschenbauch

Neuss Wer neugierig ist, kann in Neusser Geschäften viel entdecken. Und hinter der „Fundsache“ steckt oft auch eine eigene Geschichte mit hohem Schmunzelfaktor. Admi ist so ein Fall.

Die alte Eisenbahnbrücke nach Kappeshamm – eine Werbe-Ikone. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Wenn auch eine „kleine“. Denn als die Further Weinhandlung Michael Poertzgen vor gut 65 Jahren die Eigenmarke „Admi“, einen roten Dessertwein aus Italien, kreierte, musste unbedingt ein Wappen für das Flaschenetikett her. Nicht echt, aber üppig. Gekrönt von den geflügelten Markus-Löwen Venedigs kommt seitdem in einem Feld des Wappenschildes auch die Eisenbahnbrücke in Miniatur zur Geltung. Sieben Millionen Mal wurde seitdem Admi-Wein auf Flasche gezogen und verkauft – und sicher fast so oft geleert, ohne das Wappen vorher zu studieren. Dabei wäre es eine Entdeckung wert, sagt Geschäftsführer Hans Poertzgen.