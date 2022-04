Ostern 2022 in Neuss : Was Kaninchen  in der „Häschenschule“ lernen müssen

Was Kaninchen in der „Häschenschule“ lernen müssen

„Nun beginnt die erste Stunde, Häschen haben Pflanzenkunde (...) Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind.“ So ist es in dem Buch „Die Häschenschule“ zu lesen. Ein Unterrichtsfach, das auch die Zwergwidder von Silke Menzel haben. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss Fast wie im Kinderbuchklassiker „Die Häschenschule“ müssen auch Kaninchen eine Menge lernen. Dafür geht‘s raus aus der „Kaninchenstube“ zum Unterricht im Freien. Ein Besuch.

Und zu Lernen haben die Kleinen noch einiges, erzählt Silke Menzel. Sie muss es wissen, immerhin hat sie schon viele Kaninchen aufwachsen sehen. Seit gut acht Jahren betreibt die Neusserin eine kleine Zucht mit Zwergwiddern: „Allerhasigen“, so nennt sie ihre „Kaninchenstube“, eine Anspielung auf ihren ehemaligen Wohnort „Allerheiligen“. Aktuell leben drei Häsinnen, ein Hase und zwei kastrierte Kaninchen bei der Familie. Kürzlich hat es außerdem Nachwuchs in „Allerhasigen“ gegeben: Ein Wurf mit sechs Kaninchenbabys kam vor zehn Tagen auf die Welt, ein anderer mit vier Zwergwiddern ist gute vier Wochen alt. Eine Zeit, in der bei den Kleinen viel passiert: „In den ersten beiden Wochen werden die Babys von ihrer Mutter gesäugt, sie wachsen, bekommen Fell und wärmen sich gegenseitig“, erzählt Silke Menzel. Ihr Nest verlassen sie in der Zeit nicht. „Sollen sie auch nicht“, sagt die Züchterin, denn noch sei ihr Orientierungssinn nicht ausgeprägt. Nach zwei Wochen öffnen die Kleinen dann ihre Augen und mit drei Wochen sind sie schon im Stall unterwegs. Nicht immer klappe es auf Anhieb mit dem Gleichgewicht. In der ganzen Zeit lernen sie nicht nur die Geräusche und Gerüche ihrer Umgebung kennen, sondern auch die Nähe zum Menschen – das mache die Kaninchen besonders zahm, sagt Silke Menzel. Wenn die Kaninchenkinder ein Gewicht von 500 Gramm erreicht haben, das ist etwa im Alter von sieben bis acht Wochen der Fall, können sie zu ihrer neuen Familie ziehen.

„In dem Alter unserer Schulkinder“, Silke Menzel deutet auf die vier Zwergwidder, „geht es für sie darum festzustellen, dass es neben der Muttermilch auch noch andere leckere Dinge gibt.“ Da wären etwa Gemüse, Kräutermischungen, Gänseblümchen, Apfelzweige oder Löwenzahn. Das will gelernt sein: „Manche sind anfangs noch etwas skeptisch und mögen keine Petersilie. Aber nach ein bis zwei Tagen hat sich das eingespielt, dann hat sich auch die Darmflora an die feste Nahrung gewöhnt“, sagt die Züchterin. Nur mit Kohl, der im Kinderbuch immerhin Hasenhans Lieblingsessen ist, sei sie bei den Kleinen noch vorsichtig.

All das soll Kaninchenlehrer Jake nun an den Nachwuchs vermitteln. Das Unterrichtsfach kommt bei seinen Schützlingen gut an: Eifrig wird sich durch das Frischfutter-Angebot geknabbert. Doch ganz so diszipliniert wie im „Häschenschulen-Bilderbuch“ geht es bei ihnen nicht zu: Von Pfötchen heben keine Spur, stattdessen hoppeln die Kleinen über den Tisch, schnuppern an der Tafel und wagen es gar, sich hinter dem Lehrer zu verstecken. Doch der sieht nachsichtig darüber hinweg – am ersten Hasenschultag kann man nicht allzu viel erwarten.