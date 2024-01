Auftakt ins Jubilämsjahr der Hoistener Ein Ort, ein Verein, ein Jubiläum: 100 Jahr Germania

Er wirft auch noch einen Blick in die Zukunft: Neben dem Clubheim fällt noch in diesem Jahr der Spatenstich für einen Multifunktionsraum. Gefördert durch das Land und die Stadt Neuss, baut die DJK dort nach den Plänen des Hoistener Architekten Alexander Vogel eine Halle, die nicht nur das Angebot an Indoor-Sport wesentlich erweitern soll, sondern allen Hoistener Bürgern als Versammlungs- oder Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt werden soll. „Wir brauchen einen Treffpunkt, einen Dorfmittelpunkt,“ so Bongartz. Denn die DJK möchte mehr sein in Hoisten, als nur ein Sportverein.