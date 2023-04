Partys am 30. April Wo in Neuss in den Mai getanzt wird

Uedesheim Bereits seit 2000 ist es hier in Uedesheim Tradition, dass am 30. April der Maibaum aufgestellt wird. Lediglich in 2019 feierte das Tambourcorps „Blüh Auf“ das 100-jährige Vereinsjubiläum, in den Jahren 2020 bis 2022 fiel die Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Maibaum, der im Gerätehaus des Löschzuges Uedesheim von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr geschmückt wird, wird gegen 18 Uhr unter den Klängen des Tambourcorps „Blüh Auf“ Uedesheim über die Macherscheider- und Rheinfährstraße zum alten Deichtor getragen. Dort wird er gegenüber der Rheinterrasse aufgestellt. Im Anschluss bittet „Blüh Auf“ zum Tanz in den Mai ins Festzelt auf dem Kirmesplatz statt. Einlass 19 Uhr.

Norf Die St.-Andreas-Schützenbruderschaft Norf, der Heimatverein Norf, die Freiwillige Feuerwehr und das Tambourcorps TC Germania Norf laden ab 18 Uhr zum Stände- und Maibaumaufstellen auf dem Dorfplatz an der Kirche St. Andreas ein. Im Anschluss wird in den Mai getanzt. Am 1. Mai folgt dann die Generalversammlung der Norfer Schützenbruderschaft.