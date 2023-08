Viele Anmeldungen in Neuss Die beliebtesten Instrumente der Musikschule

Zufrieden ist er auch, dass lang anhaltende Kooperationen bestehen bleiben. „Bemerkenswert ist, dass wir das Jekits-Landesförderprogramm, für das wir einst mit unserem „Jedem Kind seine Stimme“ Modell standen, an allen Neusser Grundschulen anbieten“, sagt er. Die Grundschulen beteiligen sich freiwillig an dem Programm, bei dem alle ersten und zweiten Klassen vertreten sind. In den dritten und vierten Klassen gibt es JeKits-Chöre. Auch mit den weiterführenden Schulen gibt es Projekte – beispielsweise mit dem Marie-Curie-Gymnasium, das in Kooperation mit der Musikschule ein Bigband-Projekt anbietet. Und in Kitas wird Musik im Elementarbereich gefördert.