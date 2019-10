St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Werbespots sollen für Nachwuchs sorgen

Tobias Schulz, einer der Protagonisten, musste nicht lange von dem Projekt überzeugt werden. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Augustinus-Gruppe hat drei Kinowerbespots gedreht, die junge Menschen für soziale Berufe im medizinischen Bereich begeistern sollen. Am Donnerstag, 3. Oktober, werden sie das erste Mal ausgestrahlt.

Von Beate Berrischen

Am Tag der Deutschen Einheit werden vermutlich viele Mitarbeiter der St.-Augustinus-Gruppe ins Kino gehen. Denn an diesem Tag werden erstmals die neuen Werbespots des Unternehmens zu sehen sein, die Jugendliche und junge Erwachsene wahlweise für den Beruf des Altenpflegers, Physiotherapeuten oder Gesundheits- und Krankenpfleger begeistern sollen.

Aufgebaut sind alle drei Spots gleich: Der Pfleger oder Therapeut zieht sich sein Arbeitshemd über und dann folgen in harten Schnitten Szenen aus dem Arbeitsalltag. Der Krankenpfleger spricht mit einem Arzt, legt einen Verband an, misst den Blutdruck und am Ende steht er mit seinem Kollegen zusammen.

Info Die wichtigsten Eckdaten zur Augustinus-Gruppe Mitarbeiter Über 5300 Mitarbeiter aus 68 Nationalitäten arbeiten für die Gruppe. Standorte Die Gruppe ist an 85 Standorten im Einsatz, mit insgesamt 3000 Betten. Umsatz Im Jahr 2018 wurden rund 325 Millionen Euro umgesetzt.

Unterlegt ist das Ganze mit Hip-Hop-Beats. Nur am Ende fordert eine Stimme aus dem Off: „Bewirb dich jetzt, werde Teil des Teams!“ „Wir wollten mal etwas ganz Neues ausprobieren, um Jugendliche anzusprechen und hatten geplant, für unsere Social-Media-Kanäle jeweils einen Spot für die drei Berufsgruppen zu machen“, berichtet Tim Königshofen von der Marketing-Abteilung der St.-Augustinus-Gruppe.

Die Darsteller wurden unter den Pflegekräften gesucht. Tobias Schulz, einer der Protagonisten, musste nicht lange überzeugt werden. „Ich arbeite wirklich gerne in diesem Team und wollte gerne dafür das Gesicht sein“, erzählt er. An nur einem Drehtag wurden alle drei Spots aufgenommen und wenig später das fertig geschnittene Material vorgeführt. Das Ergebnis habe so überzeugt, dass entschieden wurde, die Spots auch als Werbefilme im Kino einzusetzen. Es ist nicht der einzige „neue Weg“, um auf dem hart umkämpften Markt der Pflegekräfte Mitarbeiter zu gewinnen. „Wir sind beispielsweise der Überzeugung, dass ein gutes Team für unsere Mitarbeiter sehr wichtig ist und stellen das in den Vordergrund“, berichtet Christian Herrmanny, Leiter der Kommunikation der St.-Augustinus-Gruppe.

Ein Beispiel: Die Mitarbeiter des Johanna-Etienne-Krankenhauses haben ein Video gedreht und online gestellt, in dem Ärzte, Pfleger, Reinigungskräfte, Physiotherapeuten, Küchenkräfte und Co. zusammen tanzen. Andere Häuser versuchen es mit anderen Mitteln: Viele zahlen beispielsweise Prämien von teilweise mehreren tausend Euro an die Mitarbeiter, wenn die Probezeit erfolgreich bestanden wurde. In Frankfurt fuhr gar die Geschäftsleitung eines Krankenhauses mit einem Bus auf den Parkplatz eines anderen Krankenhauses und warb dort für den Wechsel. Eine solche Guerilla-Taktik könne er sich nicht vorstellen, so Herrmanny, aber Fakt sei, dass für die Hercules-Aufgabe „Pflegekräfte gewinnen“ an vielen Stellschrauben gedreht werden müsse.