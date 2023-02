Bundestagsabgeordneter Daniel Rinkert (SPD) aus Grevenbroich „Rheinland Klinikum kann von Lauterbach-Plan profitieren“

Rinkert Ich spreche darüber mit vielen Experten in Berlin – und auch die wissen es nicht. Man kann es seriös derzeit nicht vorhersehen. Wichtig ist, dass Europa und die USA weiter eng zusammenarbeiten. Die jüngsten Auftritte von US-Präsident Joe Biden in Kiew und Warschau waren deshalb wichtige Signale, an die Europäer, aber auch an Wladimir Putin. Wichtig wäre, dass die Bevölkerung in Russland solche Entwicklungen mitbekommt, so schwierig das auch ist. Vielleicht findet dann auch dort einmal ein Umdenken statt, möglicherweise auch bei den russischen Oligarchen, die von den Sanktionen am stärksten betroffen sind. Das könnte den russischen Präsidenten unter Druck setzen oder vielleicht zum Einlenken bewegen. Aber wer weiß schon, was sich in Putins Kopf bewegt?