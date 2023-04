Stadt Neuss investiert 35 Millionen Euro Die 120 Baustellen des Gebäudemanagements

Von seinem Umsatz her ist die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) ein kleiner Mittelständler. 35 Millionen Euro bewegt das städtische Tochterunternehmen alleine in diesem Jahr. Und nachdem das GMNS in der Vergangenheit oft dafür gescholten worden war, zu wenig fertigzustellen und zu langsam zu agieren, macht Geschäftsführer Michael Assenmacher jetzt eine „Gegenrechnung“ auf.