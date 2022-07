Musikschüler aus Neuss : Erfolgreich bei Jugend musiziert

Neuss Diana Hartwig und Leon Daners von der Musikschule Neuss bekamen bei dem Wettbewerb den ersten und zweiten Bundespreis. Wie sie sich vorbereitet haben.

Gut erinnert sich Musikschullehrerin Regina Schmitz noch an den Moment, als sie von ihrer Schülerin einen Anruf bekam. Sie saß im Wagen auf der A57 und fuhr in Richtung Musikschule, als Diana Hartwig ihr verkündete, dass sie beim Jugend-musiziert-Bundeswettbewerb den ersten Platz belegt hat. „Das hat auch mich glücklich gemacht, wir hatten zwar schon einige Kandidaten im Bundeswettbewerb, aber noch nie einen ersten Platz“, sagt Regina Schmitz.

Und damit nicht genug: Ein weiterer Schüler, Leon Daners, hat ebenfalls im Bereich Popgesang den zweiten Platz geholt. „Ich bin sehr zufrieden“, erzählt die Musikschullehrerin, die ihre Schützlinge zum Bundeswettbewerb nach Paderborn begleitet hat. Dort haben die beiden jeweils vier Stücke vor einer Jury vorgetragen, eins davon war ein eigenes Lied. „Das ist noch einmal intimer als die anderen Songs“, erzählt der 21-jährige Leon Daners, der als als Instrumentalist in vielen Ensembles der Musikschule mitgewirkt hat. Vor allem in den letzten Jahren habe er sich auch im Fach Gesang enorm entwickelt. Für ihn sei es ein Traum gewesen, einmal beim Bundeswettbewerb singen zu können.

Für Diana Hartwig war es schon die zweite Teilnahme beim Bundeswettbewerb. Doch sei in diesem Jahr alles anders gewesen. Corona-bedingt mussten die Beiträge im vergangenen Jahr nämlich per Video eingeschickt werden: „Es war ein sehr tolles Erlebnis, auf der Bühne war es noch 1000 Mal besser, man hatte einfach diese Interaktion zu anderen Menschen und auch die Aufregung, die man bei so etwas liebt“, erzählt die 15-Jährige, die Stipendiatin im Exzellenz Programm des Fördervereins der Musikschule ist und an der studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) der Musikschule teilnimmt.