Diamantene Hochzeit in Weckhoven Seit 60 Jahren unzertrennlich

Dann ging es plötzlich ganz schön schnell: Der aufgesuchte Pastor schlug den 19. Mai 1964 als Hochzeitsdatum vor. Karin und Hans Bongartz besuchten einen Monat vorher also das Standesamt, um sich dort trauen zu lassen. Der Standesbeamte sah da allerdings ein Problem; er wolle in den Urlaub fahren. Entweder die beiden würden sich jetzt trauen lassen oder die kirchliche Hochzeit verschieben. Vor dem 19. Mai klappe es sonst nicht mehr. Die beiden handelten kurz entschlossen und kamen als Ehepaar nach Hause. Ihre Ringe trugen sie daher auch an der rechten Hand. Das ließ zu Hause einige Tanten aufschrecken. Den ungesegneten Ring an der rechten Hand? Das würde mit Sicherheit Unglück bringen. Das frisch vermählte Paar zog die Ringe also an die linke Hand und schlief die Wochen bis zur kirchlichen Trauung in getrennten Betten.