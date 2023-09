23.030 Minijobs im Rheinkreis Neuss Verschenkte Potenziale am Arbeitsmarkt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert die Arbeitgeber im Kreis auf, nicht weiter auf die Beschäftigungsform der Minijobs zu setzen. „Wir können nicht tagtäglich darüber jammern, dass uns viele qualifizierte Beschäftigte fehlen, wenn gleichzeitig 23.030 Menschen im Rheinkreis ausschließlich in Minijobs arbeiten‘‘, so Udo Fischer, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Neuss. Im Rhein-Kreis Neuss werden wertvolle Potenziale der Menschen auf dem Arbeitsmarkt, trotz hohem Fachkräftebedarfs, nicht ausgeschöpft. Viele Betroffene im Kreis finden sich in der Gastronomie, dem Einzelhandel oder im Reinigungsgewerbe.