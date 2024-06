Schützenfest in Erfttal Deutscher Auftaktsieg sorgt für Ekstase Festzelt

Am Samstagmorgen startete für alle Beteiligten das Schützenfest mit dem Frühshoppen und der Verleihung der Schießpreise. Am Abend ging es dann weiter mit dem Gedenken an die Toten und dem Krönungsball zu Ehren der neuen Schützenkönigin Jennifer I. Zahn. Bis morgens um 2 Uhr wurde im Festzelt ausgelassen gefeiert. Nach nur sieben Stunden Schlaf startete das Programm für die Schützen am Sonntagmorgen um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Am Nachmittag fand dann die traditionelle Parade statt, die durch die Straßen von Erfttal führte. Für ein besonderes Abendprogramm im Zelt sorgte am Sonntag der bekannte Sänger Horst Krefelder.