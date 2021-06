Doppelkonzert in Neuss : Deutsche Kammerakademie spielt wieder vor Publikum

Doppelkonzert in Neuss

Neuss Mit einem Doppelkonzert in der Stadthalle meldet sich die Deutsche Kammerakademie Neuss zurück: Stücke von Grigori Frid und Arnold Schönberg stehen auf dem Programm. Letzterer hat mit seiner „Verklärten Nacht“ zur Jahrhundertwende für viel Aufruhr gesorgt.

Wer sich zuletzt ein Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) anhören wollte, konnte nur das Radio aufdrehen: Dort wurde nämlich im März das Programm von „Sinfonisch virtuos“ übertragen. Doch am Samstag, 5. Juni, kann das Publikum die DKN nach langer Zeit wieder live erleben. In der Neusser Stadthalle holen die Musiker jenes Konzert nach, das schon für Februar geplant war, aber coronabedingt verschoben werden musste. Und so gibt es nun ein Doppelkonzert – einmal um 16 und einmal um 19.30 Uhr – mit Werken von Arnold Schönberg und Grigori Frid.