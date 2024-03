Konzert in Neuss Kammerakademie mit Vivaldi Programm

In „Vivaldi Recomposed“, das die DKN auch bei dem vierten Abokonzert in Neuss erklingen lässt, spielen die Musiker unter der Leitung von Isabelle van Keulen (gleichzeitig spielt sie auch Violine) Werke von Max Richter, Philip Glass, und Antonio Vivaldi. Mit „Il favorito“ hat Isabelle van Keulen eines der berühmten Konzerte von Antonio Vivaldi als Dreh- und Angelpunkt eines Konzertprogrammes ausgewählt, das eine Brücke von der Barockmusik bis zur Minimalmusic schlägt. Eine Einführung zu dem Konzert in Neuss gibt es um 18.15 Uhr mit Matthias Corvin. Einzelkarten an den bekannten Vorverkaufsstellen, über 02131-5269 9999 oder online.