Tour mit fünf Konzerten Kammerakademie spielte in der Elbphilharmonie

Sie spielten im hohen Norden, kehrten für Konzerte zurück in den Rhein-Kreis Neuss und reisten dann weiter ins südliche gelegene Lörrach. In den vergangenen Tagen hat die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) bei ihrer Tour einige hundert Kilometer innerhalb der Bundesrepublik zurückgelegt. Insgesamt fünf Konzerte standen auf dem Plan, die die Musiker nicht nur im Neusser Zeughaus oder der Theaterscheune in Dormagen, sondern auch im Festspielhaus in Emden und in der Hamburger Elbphilharmonie zu Gehör brachten.