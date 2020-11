Konzert in Neuss

Neuss Die Kammerakademie Neuss (DKN) hatte Glück im Unglück: Das Abonnenten-Konzert in der Stadthalle konnte noch stattfinden. Im November ist in der Hinsicht ohnehin nichts geplant.

Ein Geschenk, dass dieses Konzert überhaupt stattfinden durfte. Darin waren sich beide einig: die Deutsche Kammerakademie und das Publikum. Eine straffe Organisation mit einer durch Corona diktierten Sitzordnung bildete in der Stadthalle den Rahmen für eine Stunde klassischer Musik. Nicht zu hoch gegriffen war dieses Mozart-Ereignis mit „Parallele Universen“ überschrieben, wobei zwei berühmte Kompositionen ihren ureigenen Kosmos ausbreiteten.

Auf dem Programm standen das Konzert für Violine und Orchester Nr.1B-Dur KV 207 und die Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 („Jupiter“). Carolin Widmann übernahm für die erkrankte Isabelle van Keulen den Doppelpart Leitung und Violine. Andres Mehne dirigierte KV 550. So wurde die herrliche Sinfonik von Mozart ausgebreitet. Was vorab als gekonnt erprobte Routine hätte erwartet werden können, entpuppte sich auf der Bühne vom ersten bis zum letzten Geigenstrich als neue Entdeckung.

Das liegt am unerschöpflichen Potenzial der Notensetzung mit seinen Effekten, das hat aber auch seinen Grund in der Spielweise. Bewunderte Zelebrierung des großen Klassikers hätte in den Sinn kommen können, wenn nicht der homogene Klangkörper der DKN die Aufmerksamkeit auf seine Weise gefesselt hätte.