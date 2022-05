Konzert im Neusser Rennbahnpark : Deutsche Kammerakademie lässt es zum Auftakt fließen

Im Rennbahnpark waren einschließlich vieler Zaungäste gut 500 Besucher Augen- und Ohrenzeugen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Eröffnungskonzert zum Internationalen Hansetag in Neuss entführte die Deutsche Kammerakademie die Besucher im Rennbahnpark auf eine musikalische Reise von Rhein bis Moldau.

Das Eröffnungskonzert des 42. Internationalen Hansetages bestritt auf der großen Bühne im Rennbahnpark mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) das Beste, das die Gastgeberstadt an professioneller Musik zu bieten hat. Chefdirigent Christoph Koncz (34) hatte analog zum Motto „Im Fluss der Zeit“ ausnahmslos Wassermusik ins Programm genommen: Der Rhein, die Donau, die Moldau wurden den Zuhörern musikalisch präsentiert, ein Ausflug führte sogar in die Nordsee.

Dazu benötigte er die DKN als hochromantisches, symphonisch erweitertes Orchester. Die dritte „rheinische“ Symphonie von Robert Schumann hat diesen Titelzusatz, weil der Komponist im gleichen Jahr 1850 städtischer Musikdirektor in Düsseldorf wurde. Die DKN spielte den ersten Satz und später auch das Finale. Dann ging es konkret an den Rhein: Richard Wagners „Prelude“ zur Oper „Rheingold“ war der Auftakt zu „Wassermusik“, die Moldau repräsentierte Bedrich Smetanas gleichnamige symphonische Dichtung aus dem Zyklus „Mein Vaterland“, an der schönen blauen Donau verweilte gerne der Walzerkönig Johann Strauß (Sohn).

An die Nordsee entführte wiederum Richard Wagner, der mit seinem Vorspiel zum „fliegenden Holländer“ diesen mit seinem Geisterschiff vor den Küsten Norwegens schippern lässt, und vor allem Benjamin Britten, der im Orchesterzwischenspiel „Sunday Morning“ aus seiner Oper „Peter Grimes“ nicht nur die Glocken läutet, sondern die bedrohliche Seite der Nordsee brillant schildert.