Breitbandausbau in Neuss : Deutsche Glasfaser rüstet Netz auf und beschleunigt Tempo

Neuss Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ hat in Neuss immer weniger Baustellen. „Mit den Tiefbauarbeiten sind wir durch, jetzt stehen lediglich noch Asphaltarbeiten an“, erklärt Unternehmenssprecher Dennis Slobodian. Insgesamt seien rund 3000 Haushalte in Neuss am Netz der Deutschen Glasfaser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Auch die Stadt bestätigt, dass man auf einem guten Kurs sei. In der Vergangenheit hatte es Differenzen gegeben, da Straßen durch von der Deutschen Glasfaser beauftragte Subunternehmen in mangelhaftem Zustand hinterlassen wurden. Inzwischen wurde offenbar massiv nachgebessert.

Viele Mängel sind beseitigt. „Von rund 520 Aufbruchgenehmigungen sind gut über die Hälfte inzwischen zufriedenstellend von uns abgenommen“, erklärt Stadtsprecher Peter Fischer. „Von den restlichen Fertigstellungen sind uns inzwischen auch die meisten übergeben worden, die jetzt kontrolliert werden.“

Die letzten Fertigstellungen stehen vor allem noch in Uedesheim und Grefrath an. Dann ist das Unternehmen mit seinem Ausbau in Neuss fertig. Dabei setzte die Deutsche Glasfaser auf das sogenannte FTTH-Prinzip (Fiber To The Home). Das bedeutet, dass Glasfaser bis in die Wohnung des jeweiligen Anschlussinhabers verlegt wird. Das sollte Geschwindigkeiten von mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Up- und Download ermöglichen. Aber beim Tempo wird nun aufgerüstet – auf das mindestens Dreifache.