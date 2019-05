Partnerstadt von Neuss : Deutsch-Amerikanische Gesellschaft plant Reise in die USA

Neuss Zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Saint Paul geht es im Oktober in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Minnesota.

Neben zahlreichen Aktivitäten in Saint Paul ist auch ein Ausflug zum Lake Superior geplant. Der größte der fünf Großen Seen in Nordamerika ist der flächenmäßig größte Süßwassersee der Erde. Das gesamte Programm der Reise stellt die DAGN am Mittwoch, 12. Juni, bei ihrem nächsten Stammtisch im Restaurant Mauerwerk, Hamtorwall 15-17, vor. Beginn des Stammtischs ist um 19 Uhr.

In Saint Paul werden Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale besichtigt, geplant sind auch eine Stadtrundfahrt durch die „Twin Cities“ Minneapolis und Saint Paul sowie ein Besuch des 3M Innovation Centers. Der US-amerikanische Multitechnologiekonzern, der seine Zentrale für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in Neuss hat, hat seinen Hauptsitz in Saint Paul. Auch ein Besuch im Rathaus steht auf dem Programm. Außerdem sind Treffen mit deutschen Vereinen vor Ort geplant. Da die DAGN nicht als Reiseveranstalter auftritt, müssen Flüge und Unterkunft individuell organisiert und gebucht werden. „Dabei helfen wir aber gerne“, sagt Schommers. Die DAGN hat ein Infoblatt mit Flügen und Unterkünften zusammengestellt. Wer Interesse an der Reise hat, kann sich per E-Mail an info@dagn.de an die Organisatoren wenden. Zudem weist Schommers darauf hin, dass es sich anbietet, bereits am Wochenende 28./29. September zu fliegen und vorab ein paar Tage in New York oder einer anderen Metropole zu verbringen.