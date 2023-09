Ehrung für Neusser Detlev Rohr mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Das Bundesverdienstkreuz wird an Menschen verliehen, um deren außerordentlichen Einsatz für das Gemeinwesen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu würdigen. „Detlev Rohr geht mit großem Einsatz vorbildlich voran. Er zeigt, dass es sich lohnt, Zeit und Energie für eine Sache einzubringen, die einem am Herzen liegt“, betonte Reinhold in ihrer Laudatio und lenkte den Blick insbesondere auf sein Engagement bei der DRK-Wasserwacht. „Hierbei wird deutlich, dass das Ehrenamt nicht nur das Rückgrat unserer Gesellschaft ist und unseren Alltag bereichert, sondern mitunter im wahrsten Sinne des Wortes Leben rettet.“