Stadtteilfest Neuss-Derikum feiert seine 60-jährige Geschichte

Integration spielt in dem jungen Stadtteil seit „Ende des ersten Weltkriegs eine entscheidende Rolle“, erklärt auch Kurt Königshofen, der zweite Vorsitzende des Heimatvereins Norf, der zusammen mit dem ersten Vorsitzenden der 2004 gegründeten Gruppe, Peter Abels, die historische Fotostrecke betreute. Seit Ende des zweiten Weltkriegs habe Derikum Geflüchteten aus dem Osten eine neue Heimat geboten. Das habe sich Anfang der 1960er Jahre durch die Arbeitsplätze und Wohnräume, die die Industrie im Neusser Süden stellte, weiter fortgesetzt. Dies legte den Grundstein für die Multikulturalität und Weltoffenheit, die vielen Derikumern wie auch Irmgard „Gerti“ Mikula, der Geschäftsführerin des Best („Besseres Stadtteilleben“), noch heute so am Herzen liegt.