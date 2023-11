Geänderte Pläne in Neuss Der Weihnachtsmarkt an der Neustraße fällt aus

Es sollte eine Premiere werden: der erste eigene kleine Weihnachtsmarkt an der Neustraße. Nach dem Erfolg der längsten Theke in Neuss hatten sich die ansässigen Händler und Gastronomen vorgenommen, dieses Projekt auch in der Adventszeit fortzuführen. Vom 6. bis zum 10. Dezember wollten die Akteure aus der Neustraße den Neussern nicht nur Musik, sondern auch einen Weihnachtsmarkt im Kleinformat bieten. Die Genehmigungen lagen bereits vor, wie Mitorganisator Marc Michael berichtet, sogar Logos seien bereits entwickelt worden. Doch als die ersten Plakate in den Druck gehen sollten, kam es zur Kehrtwende: Der erste Weihnachtsmarkt an der Neustraße wurde abgesagt.