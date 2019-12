Vier Buden am Konvent in Neuss : Der „kleine Bruder“ des Weihnachtsmarktes

Der Mini-Weihnachtsmarkt am Konvent besteht aus lediglich vier Buden. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nur vier Stände und trotzdem immer viel los. Das ist der Geheimtipp-Weihnachtsmarkt am Konvent in Neuss. Mehr als 30 Jahre gibt es das Konzept eines zweiten, deutlich kleineren Weihnachtsmarktes in Neuss schon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Annika Schmitter

Und fast so lange stehen auch alle Geschäfte jährlich wieder dort. So auch die meisten Kunden. Doch Besucher wie Anna Vanderheusen sehen den Markt für Neusser nicht als Geheimtipp an. Er sei sogar leichter zu finden als der Markt vor dem Quirinus-Münster, gibt auch Besucherin Heike Arnold an.

Die meisten Besucher hat der Mini-Adventsmarkt zur Mittagszeit. Denn das Gros der Leute strömt in der Mittagspause oder beim Einkaufen an die vier Imbissbuden. Viele Gäste finden die Reibekuchen von „Curry Jupp“ besonders gut. Doch auch „Mutti’s Glühwein“ hat viele Fans. „Curry Jupp“ steht seit 30 Jahren immer zur Adventszeit am Konvent. Neben Reibekuchen bietet Betreiber Volker Kallenberg auch frischen Fisch an.

Einmal stand seine Bude auch auf dem größeren Weihnachtsmarkt, „doch wir waren zu gut“, sagt der Betreiber scherzhaft, „der andere Reibekuchenstand hat nichts verkauft, also sind wir an den Konvent gezogen“. Seit 1990 steht auch „Mutti’s Glühwein“ jährlich am Konvent. Und auch dort gibt der Betreiber Michael, der das Geschäft zusammen mit seinem Bruder Andreas führt, die Stammkundschaft als Grund für das jährliche wiederkommen an. Das Besondere an dem Stand ist das selbstentwickelte „Schneeflöckchen“, das es nur dort zu kaufen gibt.

Ein weiterer Stand am Konvent ist der Würstchenverkauf von Josef Kremer. Seit mehr als 20 Jahren baut der Familienbetrieb den Stand einmal im Jahr auf. Auch der kleine Weihnachtsmarkt gehört für die Imbissbude dazu und deshalb kommen sie auch jedes Jahr wieder, gibt Lena Kremer, Tochter des Betreibers, an. Aber auch die Menschen die den Weihnachtsmarkt jährlich besuchen, sind grundlegend für das Wiederkommen der Schaustellerfamilie. Dieser Stand ist der einzige am Konvent, der auch jedes Jahr auf dem größeren Weihnachtsmarkt in Neuss vertreten ist.