Weihnachtsbüro in Hoisten Der Neusser Weihnachtsmann zieht Bilanz

Kurz vor Weihnachten legt sich der Trubel, im Weihnachtshaus in Hoisten kehrt Ruhe ein – Zeit, um Bilanz zu ziehen. Zufrieden blicken Hausbesitzer Sven Martin und der Neusser Weihnachtsmann (alias Andreas Vogt) auf die vergangenen Wochen zurück. „Im Schnitt waren jeden Tag zwischen 40 und 50 Menschen da“, berichtet Vogt. Er freut sich über den großen Zulauf, Kostenpflichtiger Inhalt nachdem es im vergangenen Jahr in der Hochstadenstraße dunkel geblieben ist. Nicht nur Neusser, auch Menschen aus Düsseldorf, dem Bergischen Land und Aachen reisten an, um die zahlreichen Lichter und Figuren zu bestaunen.