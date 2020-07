Bürgermonitor in Neuss : Wasserspielanlage in Erfttal fehlt das Wasser

Neuss Der Spielplatz an der Blankenheimer Straße soll neu gestaltet werden. Deshalb bleibt die Wasserstelle nicht nutzbar – das verärgert allerdings Bürger wie Werner Schell.

Eine Wasserspielanlage, in der das Wasser fehlt, ergibt wenig Sinn. Bei der auf dem Spielplatz an der Blankenheimer Straße ist das aktuell aber so – und war es auch schon im vergangenen Jahr. Doch laut Stadtteilkümmerer Werner Schell hatte Bürgermeister Reiner Breuer bei einer Bürgerversammlung im November 2019 versprochen, für Abhilfe zu sorgen. In der ersten Jahreshälfte 2020 sollte das geschehen. Und? Die Hälfte der Sommerferien sind vorbei, das Wasser sprudelt immer noch nicht.