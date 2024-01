Hartmut Rohmer aus Neuss wird 80 Jahre alt Der Unbestechliche

Hartmut Rohmer wurde vor 80 Jahren in Memel (Ostpreußen) geboren; heute Klaipeda in Litauen. Die Mutter flüchtete mit ihm nach Goslar im Harz, sein Vater fiel, als er ein Jahr alt war. Rohmer machte Abitur in Bad Nenndorf, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, fand beruflich zum LKA nach Düsseldorf und fand eine Wohnung in Neuss. Hartmut Rohmer ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. Heute wird im Familienkreis gefeiert. Wie und wo? Das Familienoberhaupt muss sich überraschen lassen.