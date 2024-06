Hochwasser in Neuss Der trockene Stingesbach fließt wieder

Auf einmal fließt er wieder, der Stingesbach. Zumindest ein wenig. Jahrelang war er nicht mehr als eine zugewucherte Rinne mit einer – bestenfalls – schlammigen Sohle, jetzt präsentiert er sich so dicht und nass wie ein Urwald. Und die Anwohner in der nahe gelegenen Bolssiedlung rätseln über die Ursachen. Hatte nicht erst vor zwei Jahren der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) öffentlich geäußert, es bestehe kaum noch Hoffnung, dass auf Dauer wieder Wasser im Stingesbach zu finden sein werde?