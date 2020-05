Orte in Neuss : Hasan Kahaj Mohammed zeigt seine Lieblingsplätze in Erfttal

Erfttal In seiner Heimatstadt Aleppo hat sich Hasan Kahaj Mohammed vom Näher zum Schneidermeister für Damenkonfektion hochgearbeitet. Er zeigt seine fünf persönlichen Lieblingsorte in Neuss-Erfttal.

Die Familie Mohammed floh vor dem Bürgerkrieg in Syrien, lebte zwei Jahre in der Türkei, bevor sie Anfang 2016 nach Deutschland kam. Seit drei Jahren lebt die Familie in einer Wohnung in Erfttal. Ruhig und grün sei es, sagt Mohammed. Seine ältesten Kinder besuchen das Quirinus-Gymnasium, wo sie nach Kurdisch, Arabisch und Türkisch noch Deutsch und andere Fremdsprachen lernen. Ohne Auto, ist der Aktionsradius der Familie eingeschränkt, aber es gibt ja den Park am Norfbach, wo alle gerne spazierengehen. Ein Lieblingsort des Schneiders ist auch der Penny-Markt, wo er gerne einkauft. Aber nur, was ihm seine Frau aufgeschrieben hat. Schön findet er es, wenn er dabei Bekannte trifft. Schön findet er auch den Platz an der Corneliuskirche, wo ein Plakat „Vielfalt statt Einfalt“ fordert. Von dieser Vielfalt möchte er gerne ein Teil sein.