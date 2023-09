ÖPNV in Neuss Der Schnellbus 53 wird zur festen Größe

Durchschittlich 850 Fahrgäste wurden im Juni Tag für Tag an Bord des Schnellbus (SB) 53 begrüßt. Das bietet zwar „noch Luft nach oben“, wie es Roland Kehl (Grüne) formuliert, doch hat diese Verbindung eine so ermutigende Entwicklung genommen, dass die Politik nicht mehr von ihr lassen möchte. Der Planungsausschuss legt dem am 22. September tagenden der Rat deshalb dringend nahe, den SB 53 in gewisser Weise zu adeln und unbefristet in das Busangebot aufzunehmen. Die Stadt Düsseldorf müsste dann ihrerseits nachziehen, denn SB 53 ist ein Gemeinschaftsprojekt der Nachbarstädte.