Scheibenschützen-Gesellschaft Neuss Der Scheibenstand wird digital

So ganz freiwillig geben die Scheibenschützen das Geld aber nicht aus. Vielmehr erfüllen sie eine Auflage, die sich aus der jüngsten Überprüfung der Anlage ergab. Die steht alle drei Jahre an und endete damit, dass der Schießsachverständige Heinz Krapohl anordnete, den Stand an die verschärften neuen Waffengesetze anzupassen.