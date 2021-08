Auf 50.000 Quadratmetern in Neuss : Vier Schausteller bauen größte Pop-up-Kirmes in NRW auf

„Hygieneregeln“ sind an einem Karussell befestigt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Swen Pförtner

Neuss Der Countdown läuft: Am Freitag startet in Neuss eine Pop-up-Kirmes, die vier Schausteller organisiert haben, mit allem, was dazugehört. So läuft der Aufbau – das ist das Programm.