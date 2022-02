Idee für Neuss : Der Nordpark soll ein Arboretum bekommen

Neuss Die Stadt Neuss hat den Auftrag erhalten zu prüfen, ob in der Nordstadt ein zweites Arboretum geschaffen werden kann. Einige Fragen sind allerdings noch offen.

(jasi) Das Arboretum im Selikumer Park gilt als „stiller Star“ unter den grünen Oasen in Neuss. 1955 wurde das „lebendige Baummuseum“ erschaffen. Auf Initiative von Heinrich de Cleur wurden dort einst Bäume gepflanzt, die vor mehr als drei Millionen Jahren in der Region heimisch waren. Geht es nach der CDU, dann soll Neuss bald ein zweites „Museum“ dieser Art bekommen – und zwar in der Nordstadt. In der vergangenen Sitzung des für den Bereich zuständigen Bezirksausschusses II wurde die Stadt beauftragt zu prüfen, ob in der Grünanlage eine solches Arboretum geschaffen werden kann.