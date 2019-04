Holzheimer Präsident im Interview : Im Kampf gegen „Hinterzimmer-Politik“

Hans Rütten ist seit dem 31. März neuer Präsident des Bürger-Schützenvereins Holzheim. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Holzheim Der neue Holzheimer Präsident Hans Rütten erklärt die Kluft zwischen Mannschaft und Führung bei einigen Vereinen.

Sie treten kein leichtes Amt an. Engagierte Schützen stecken Zeit und Geld in das Ehrenamt, in das Sie gewählt wurden. Sieht man sich um, scheint dieses Engagement nicht überall anzukommen. Weckhoven setzte seinen Präsidenten vor Jahr und Tag vor die Tür, in Reuschenberg hat der scheidende Präsident die Zwistigkeiten zwischen den Korps nicht „überlebt“, Holzheim wurde seit der Generalversammlung im November kommissarisch vom Vizepräsidenten geführt.

Hans Rütten Die Welt hat sich verändert. Und auch die Schützenvereine sind keine Insel der Seligen. Ich glaube, dass jungen Generationen und gestandenen Schützen zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Außerdem erwarten sie Kommunikation auf Augenhöhe und Transparenz, wollen Mitwirkende statt Mitläufer sein.

Info Schützenkönig im Jahr 2000 Beruf Selbständiger Unternehmensberater im Bereich Stadionbau-, Betrieb und Vermarktung. Privat Verheiratet mit Carmen Diaz, zwei Söhne (Lukas Rütten und Henry Götzen). Er ist unter anderem Mitbegründer der Neusser Schötzejeselle, Mitglied im Neusser Grenadierzug „Sportfreunde“ und war Holzheimer Schützenkönig im Jahr 2000.

Was bedeutet das konkret?

Rütten Wir sollten auf die Menschen zugehen und feststellen, wo ihre Bedürfnisse liegen. Mit den Schützen oder auch denen, die nur feiern, in einen Dialog treten. Ich habe beruflich und privat immer den Kontakt zu jungen Menschen gehalten, und nehme sie und ihre Bedürfnisse ernst. Ich weiß, dass sie die Zukunft bedeuten – und um keinen Bruch zu riskieren und die Alten in fünf bis zehn Jahren auszugrenzen, ist es wichtig, jetzt gemeinsam Ziele festzulegen.

Was läuft also falsch?

Rütten Es darf seitens der Verantwortlichen nicht den Anschein einer Hinterzimmer-Politik geben. Schützen wollen ernst genommen und eingebunden werden; junge Leute in die Verantwortung bringen, ist eine Pflicht.

Also klare Vorstellungen von der künftigen Arbeit des Vorstandes?

Rütten Ich sehe die Vorstandsmitglieder, also das Komitee, sehr deutlich und unmissverständlich als „Dienstleister“ für die Holzheimer Schützen und die anderen Bürger, die das Fest feiern wollen. In diesem Gremium müssen die handwerklichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Schützen, ihre Familien und die Gäste das Bürger-Schützenfest unter möglichst optimalen Bedingungen feiern können. Nur diese Dienstleister-Rolle charakterisiert die Aufgabenbeschreibung des Komitees. Es kann hier kein Eigenleben geben. Im Klartext: Der Vorstand ist in keiner Weise irgendetwas „Besseres“ als die völlig normalen Mitglieder. Im Gegenteil, die normalen Mitglieder schenken diesen Vorstandsmitgliedern viel Vertrauen, dass sie ihre Aufgaben auch zu aller Zufriedenheit erledigen werden. Hier sind alleine die eigentlichen Aufgaben abzuarbeiten und dabei handelt es sich um eine Dienstleistung. Um eine privilegierte Aufgabe, mit der man betraut wird. Betrauen kommt in diesem Zusammenhang von „Vertrauen“. Dem hat man zu wenig Rechnung getragen. Also heißt es, erst mal Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen zu leisten.

Schnelle Entscheidungen müssen manchmal im kleinsten Kreis gefällt werden. Wie schafft man es, die Verantwortung tragenden Korpsführer dann einzubeziehen? Die Erweiterung des geschäftsführenden Komitees durch die Einbeziehung der Majore war vor Jahren sicherlich überfällig. Nur – ist sie gelungen?

Rütten Daran wird gearbeitet werden. Voraussetzung sind ein kameradschaftliches Miteinander, der Wille zu ergebnisoffenen fairen Diskussionen und eine ordentliche Kommunikation, die in diesen modernen Zeiten kein Problem sein dürfte. In diesem Sinne halte ich meinen unterlegenen Mitbewerbern aus dem Komitee eine offene Hand zur guten Zusammenarbeit entgegen.

Was war Ihre persönliche Motivation, sich überhaupt zur Wahl zu stellen?

Rütten Dieser Bürger-Schützenverein Holzheim hat mir viel gegeben, und ich fühle mich in der Pflicht, etwas zurückzugeben. Auf welchem Weg auch immer. Und deshalb bin ich auch angetreten. Ein Bild zu machen von einem zukunftsorientierten Verein, der sich intensiv um seinen Nachwuchs, aber auch um Holzheimer Belange und seine Geschichte kümmert. Und gerade in diesen Bereichen wieder zu alter Stärke zurückfindet.

In einem völlig anderen Zusammenhang wurde auf der jüngsten Generalversammlung auch von altersbedingten Lösungen gesprochen.