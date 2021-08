Liberale in Neuss : Der neue FDP-Vorstand hat viele Baustellen

Daumen hoch als Symbol für den Aufbruch: Thomas Schommers und Jana Pavlik stehen an der Spitze des neuen Vorstands des FDP-Stadtverbandes. Die konstituierende Sitzung ist am nächsten Montag. Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Analyse Neuss Die FDP in Neuss hat einen neuen Stadtverbandsvorstand mit Thomas Schommers an der Spitze gewählt. Nun soll der Neuanfang der zuletzt in verschiedene Lager zerrissenen Partei gestaltet werden. Dabei bedarf es zweierlei: der Bereitschaft zur Versöhnung und Vertrauen.