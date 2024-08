Edeka-Partner Haupt eröffnet in Neuss Ladenzentrum Holzheimer Weg ist komplett

Ein Jahr lang waren Saskia Haupt und ihr Bruder Tobias Marktleiter ohne Markt – und machten die Erfahrung, dass Lebensmitteleinkauf ein Politikum werden kann. Denn nachdem sie erst ihr Geschäft an der Gielenstraße und dann auch den Edeka-Markt am Holzheimer Weg schließen mussten, weil die Platz für Neubauten machen sollten, sorgten sich Politiker fast aller Fraktionen um die Versorgung vieler Menschen in den westlichen Innenstadtquartieren. Discounter gab es einige zwischen der Furth und Reuschenberg, aber keinen echten Vollsortimenter.