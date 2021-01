Feuerwehr in Neuss : Wasser Marsch für den roten Riesen

Nordstadt Zum Fuhrpark des Löschzugs 19 gehört seit wenigen Tagen ein neues Tanklöschfahrzeug. Das hat direkt 3000 Liter Wasser dabei, wenn es zum Einsatz kommt, und darüber hinaus noch 120 Liter Schaummittel und einen Wasserwerfer.

Nach 26 Dienstjahren ist ein Austausch schon mal sinnvoll, zumindest dann, wenn es sich um ein Tanklöschfahrzeug handelt. Und daher hat der Löschzug Furth seit dem 21. Dezember nun ein neues Fahrzeug an seinem Standort an der Osterather Straße stehen. Das war in der Dimension laut Brandschutzbedarfsplan nicht so geplant, doch es wurde anders entschieden – aus einem Gerätewagen Logistik wurde das Tanklöschfahrzeug (TLF). Das verfügt über eine Gruppenkabine, in der neun Einsatzkräfte Platz finden, hat 3000 Liter Wasser fürs erste Löschen direkt dabei, ebenso 120 Liter Schaummittel sowie einen ein Kilometer langen Schlauch. Ebenfalls an Bord: ein Wasserwerfer, zwei Faltbehälter als Vorratsbecken und eine Kettensäge.