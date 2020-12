CD-Kritik : CD-Konzert auf Mozarts Violine

Neuss Christoph Koncz, zusammen mit Isabelle van Keulen, musikalischer Leiter der Deutschen Kammerakademie (DKN), hat die Violinkonzerte von Mozart für eine CD eingespielt.

Christoph Koncz (33), seit März 2019 Chefdirigent der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) und seit 2008 Hauptstimmführer in den Violinen der Wiener Philharmoniker, hat Mozarts fünf Violinkonzerte eingespielt – allesamt in Salzburg um 1775 entstanden. Das Besondere: Er spielt die Violinkonzerte auch auf der Violine des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart .

Bei einem Konzert am 18. Oktober in der Kölner Philharmonie waren zwei Bodyguards dabei: Zwei Kuratorinnen der Salzburger Stiftung begleiteten Koncz‘ Konzert, dem einzigen mit Mozarts Violine außerhalb Salzburgs seit mehr als zwei Jahrhunderten. „Sehr besonders an diesem Instrument ist, dass diese Geige nie modernisiert wurde, also im Originalzustand aus dem 18. Jahrhundert ist“, sagt Christoph Koncz, der bei den Wienern eine modernisierte „ex Brüstlein“ von Antonio Stradivari (1707) spielt.