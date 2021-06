Politik in Neuss : Der lange Weg zum „Jugendparlament“

Neuss Jugendliche sollen sich in Neuss politisch mehr beteiligen. Damit soll auch das Verständnis für demokratische Prozesse gefördert werden. Aber der Weg zu mehr Jugendpartizipation ist schwierig. Was geplant ist und wie es weitergeht.

Jugendbefragung Sie richtet sich an die Zielgruppe ab Klasse 5 bis Schulende. Kurz und attraktiv soll die Umfrage sein und eine unkomplizierte Teilnahme per Smartphone ermöglichen. Die Fragen werden derzeit vorbereitet, bei der Bewerbung sollen Netzwerkpartner einbezogen werden. Dazu zählen zum Beispiel Schulen, Jugendeinrichtungen, Jugendverbände und Vereine, um die Jugendlichen auch zu erreichen. Die Jugendbefragung ist für Sommer 2021 geplant. Eine Kinderbefragung soll folgen.

Starterworkshop Er soll an die Befragung anschließen. Allerdings wird es nicht, wie zunächst geplant, eine zentrale Veranstaltung geben. Stattdessen setzt die Lenkungsgruppe im Rathaus auf ein dezentrales Konzept. Geplant sind daher mehrere kleinere Starter-Workshops. Dadurch sollen Hemmschwellen abgebaut und mehr Jugendliche erreicht werden. Bei den kleineren Starter-Workshops werden die Kooperationspartner vor Ort eingebunden. Das erklärte Ann Christin Kaup vom Jugendamt am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss. Ein Grundgedanke: Kinder und Jugendliche sollen eigene Modellprojekte zur Jugendpartizipation umsetzen – von selbstorganisierten Stadtteilbegehungen über Diskussionsrunden mit Stadtverordneten bis hin zu einem „World Café“ zu bestimmten Fragestellungen. Dabei sollen die Netzwerkpartner unterstützend zur Seite stehen. Aus diesen Workshops sollen sich Methoden und Standards zur Jugendpartizipation entwickeln.

Kosten Jugenddezernent Ralf Hörsken machte in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich, dass der Rahmen für die Umsetzung der „Jugendpartizipation Neusser Modell“ stimmen muss. „Wir brauchen hierzu eine neue Stelle, die das Projekt begleitet. Anders geht es nicht“, stellte er klar. Seine Forderung an die Politik: „Wir brauchen daher die klare Aussage im Stellenplan, dass diese Stelle geschaffen wird.“ Mit Umschichtung des zur Verfügung stehenden Personals werde es nicht gehen. „Da muss man ganz klar sagen: Das Amt ist ausgelutscht“, betonte Hörsken. Die Politik signalisierte Zustimmung. Susanne Benary (Grüne) betonte: „Wenn wir Jugendliche für Politik begeistern wollen, müssen wir investieren.“ Und Claudia Föhr (SPD) erklärte: „Wir werden das unterstützen.“ In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21. September soll es einen weiteren Bericht der Verwaltung zum Thema geben.