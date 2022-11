Neuss Helau! : „Nüsser fiere endlich wieder!“

Neuss Schwungvoll und begleitet von einem dreifachen Tusch steht Dieter Plake von der Trage auf und eröffnet die Karnevalssession 2022/2023. Der soeben von „Bruder Barnabas“ (Helmut Gummersbach) geweckte Hoppeditz steht für das Erwachen der Karnevalsfeierlichkeiten in Neuss.

Und wie sie erwacht sind: Karnevalisten und nicht-Karnevalisten gleichermaßen stehen um 11:11 Uhr auf dem Münsterplatz vor dem Vogthaus und jubeln dem Hoppeditz , dem Hoppeditzchen ( Sebastian Coenen ) und dem Prinzenpaar Mark I. und Nicole I. Könnecke zu. Das Paar stand bereits in der Session 2021/2022 an der Spitze der Festlichkeiten und darf nun eine weitere Session feiern. Dass es zum Hoppeditzerwachen bereits ein proklamiertes Prinzenpaar gibt, ist eine Premiere.

Trotz aller personeller Besonderheiten feiern die Neusser Karnevalsvereine unter dem Motto „Jecke Tönchen, Jecke Lieder, Nüsser fiere endlich wieder!“ in diesem Jahr vor Allem eines: Normalität. „Wir haben in den letzten zwei Jahren viel probiert und geplant, das nicht funktioniert hat“, erzählt der Präsident des Neusser Karnevalsausschusses, Andreas Picker, der seine erste Sitzung in dieser Position feiert. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt wieder richtig durchstarten können!“