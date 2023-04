Landestheater Neuss Der fünffache Peer

Peer Gynt ist ein Aufschneider. Ein Lügner. Oder ein Geschichtenerfinder, einer, der getrieben ist von der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Kaiser möchte er werden, aber die Realität sieht anders aus. Peer lebt mit seiner Mutter Aase auf einem heruntergekommenen Bauernhof, erzählt ihr Geschichten, treibt sich ansonsten herum: Ein Nichtsnutz, an dem seine Mutter einerseits verzweifelt, andererseits entschuldigt sie ihn: „Ich helf‘ ihm, das ist meine heilige Pflicht; Wenn‘s die Mutter nicht tut, wer andrer tut‘s nicht.“ Selbst als Peer auf ihrer Hochzeit die Braut Ingrid klaut, sich mit ihr vergnügt, so dass ihn den Dörfler in die Wald hinausjagen.